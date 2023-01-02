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    Seren Serengil'den veteriner fiyatlarına tepki

    Seren Serengil, bakımını üstlendiği köpeklerinin veteriner ücretlerine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.01.2023 - 14:58
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 15:11
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    Seren Serengil'den veteriner fiyatlarına tepki

    Hayvanseverliliğiyle bilinen şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, bir süredir köpeğinin ameliyat süreciyle ilgileniyor. Köpeğinin iyileşmesi için günlerdir uğraşan Serengil, veterinere verdiği ücretlere sessiz kalamadı.

    "Para aynı muamele aynı değil"

    Instagram hesabından köpeğinin tedavi masraflarının yer aldığı makbuzu yayınlayan Seren Serengil, "Noynoy'un fıtık ameliyatı 18 bin TL. Helali hoş olsun da benim beş köpeğim var aylık veteriner, mama, kuaför bakımları 30 bin TL'yi buluyor. Hayvanlar için veteriner ücretleri insanlara uygulanan rakamlarla aynı niye muamele aynı değil? Niye hakları aynı değil?" diyerek sitem etti.

    Seren Serengil den veteriner fiyatlarına tepki #1

    Seren Serengil den veteriner fiyatlarına tepki #2


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