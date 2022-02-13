Seren Serengil'in sahne kostümüne eleştiri

İstanbul'da sahne alan Seren Serengil'in, geçtiğimiz haftalarda eleştirdiği Gülşen'in daha önce giydiği elbiseye benzer iddialı bir kostüm tercih etmesi sosyal medyanın diline düştü.

Uzun süredir sahneye çıkmayan Seren Serengil (50), dinleyicileriyle buluştu.

Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık problemleriyle boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, ameliyat olmak zorunda kalan şarkıcı, Batum'un ardından İstanbul'da da konser verdi.

TAKİPÇİLERİ TİYE ALDI

Geçtiğimiz ay transparan sahne kostümü ile sahneye çıkan Gülşen’i iliştiren Seren Serengil’in derin dekolteli kıyafeti dikkatlerden kaçmadı.

Şarkıcının lila rengi elbisesi sosyal medya kullanıcıları tarafından Gülşen'in Bursa konserinde giydiği kostüme benzetildi.

Takipçileri tarafından tiye alınan Serengil'in gönderisine yorum yağdı.

“GÜLŞEN POZLARI VE GÜLŞEN TARZI...”

Şarkıcı için şöyle yorumlar yapıldı:

“Gülşen’den mi kopya çektin?”

“Taklitler aslını yüceltir”

“Gülşen'in kıyafetine demediğini bırakmadın seninki ne ya?”

“Gülşen'i eleştiriyordun, elbisesinin aynısı üstünde. Ama Gülşen'de yetenek, ses ve müzik bilgisi var. Fark bu...”

“Çok gördük bu elbiseden”

“Elbise hiç olmamış... Sanki Gülşen'in elbisesinin pazar versiyonu...”

“Gülşen pozları ve Gülşen tarzı...”

“Yapmayın bunu kendinize, zorlamayın. Komiksiniz cidden...”

“Gülşen'i eleştirdikten sonra sahnede Gülşen'i taklit etmişsin. Elbise aynı...”

“Elbisedeki işçilik çok kötü, çok kalitesiz duruyor.”

“ÇOK AVAM” DEMİŞTİ

Seren Serengil, daha önce İzzet Yıldızhan'ın, “Külotla sahneye çıkmasınlar bir zahmet” sözlerine gönderme yaparak, Gülşen'i eleştirmişti.

Şarkıcı, “Bugüne kadar değil ama son kıyafet külot, sutyen... Olay amacını aştı bence. Striptiz kıyafeti gibi… Bu kadarı da yemekli masaların olduğu ortam için çok fazla ve avam artık. İlla şeyini çıkaracaksınız.” şeklinde konuşmuştu.