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    Seren Serengil'in sevgilisi sinirlendi

    Bircan Bali ile tartışırken çenesi kilitlenen Seren Serengil hastanelik olunca sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medyadan isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2022 - 14:44
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 15:02
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    Seren Serengil'in sevgilisi sinirlendi

    Seren Serengil, sunuculuğunu yaptığı magazin programının dünkü canlı yayınında partneri Bircan Bali ile tartışma yaşadı. Tartışma sonrası fenalaşan Seren Serengil, hastaneye kaldırıldı.

    Tohma sinirlendi

    Çenesinin kitlenip, tansiyonun yükseldiği otaya çıktı. Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunarak isim vermeden Bircan Bali'ye saydırdı.

    Seren Serengil in sevgilisi sinirlendi #1

    İşte Serengil'in sevgilisi Mustafa Rahman Tohma, sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

    "Beyne pıhtı atabilme riski var"

    "Seren, bugün çenesinin yüksek tansiyonu ve stres nedeniyle kitlenmesi nedeniyle çalıştığı kanalın karşısındaki hastaneye götürüldü. 22 tansiyondu, ağzı kilitliydi, başı ve ensesinde ağrı vardı. Serum takıldı tansiyon 16/10'a düşürüldü. Çenesindeki kilit geçmeyince başka bir hastaneye götürdük. Orada tansiyonu 14/10'a düşürüldü, beyne pıhtı atabilme riski olduğundan doktor MR çekilmesini istedi. Seren'in riskli hipertansiyonu olması nedeniyle bundan sonra stresli ortamda bulunmaması gerektiğini söyledi.

    Seren Serengil in sevgilisi sinirlendi #2

    "Seren için stresli hayat bitti"

    Doktor bir haftalık rapor verdi. Seren için stresli hayat bitti. Onun hayatı her şeyden önemli bundan sonra bile bile onu sinirlendirmek ve strese sokmak, onun başına gelebilecek her şeye neden olmaktır. Hepimiz çok dikkat edeceğiz"

    Seren Serengil in sevgilisi sinirlendi #3

    Seren Serengil in sevgilisi sinirlendi #4


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