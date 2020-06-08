Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile fotoğrafını paylaştı

İlişkileri magazin dünyasına bomba gibi düşen ikiliden, Bodrum tatiline özel ilk kare geldi.

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı, doludizgin devam ediyor.

İkili, şu sıralar Bodrum'daki evlerinde tatil yapıyor. Koronavirüsten dolayı işlerini şimdilik askıya alan çift, denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

SERENAY SARIKAYA İLK KEZ PAYLAŞTI

Bugüne kadar birlikte fotoğraf paylaşmayan Sarıkaya, ilk kez yan yana oldukları bir anı sevenlerinin beğenisine sundu.

TEBRİK YAĞDI

Geçtiğimiz günlerde gizli görüntülenen ve aralarında soğuk rüzgarların estiği öne sürülen çift, bu kareyle tüm iddialarını da yalanlamış oldu.

Fotoğrafa yüzlerce tebrik mesajı gelirken, binlerce de beğeni aldı.

CEM YILMAZ ÖNCE DAVRANDI

Öte yandan ünlü komedyen Cem Yılmaz da geçtiğimiz haftalarda bir paylaşım yapmış, mutlu olduklarını ilan etmişti. Yılmaz paylaşımına, "Şehrin hayhuyundan uzakta, doğanın bize sunduğu falan filan... Satıp savıp başladık bakalım bir hayırlı olsununuzu alırız." notunu düşmüştü.