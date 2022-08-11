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    Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partner oldu

    Kıvanç Tatlıtuğ'un rol arkadaşı olarak Serenay Sarıkaya ile anlaşıldı.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 11:15
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    Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partner oldu

    Ekranların yakışıklı isimlerinden Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolü olacağı çok önceden belli olan Kral Kaybederse dizisinde, yakışıklı oyuncunun kiminle kamera karşısına geçeceği merak ediliyordu.

    Serenay ile anlaşıldı

    Beren Saat adının geçtiği Kıvanç Tatlıtuğ'un partneri rolü için Serenay Sarıkaya ile anlaşıldı.

    Kral Kaybederse'de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ilk kez kamera karşısına geçmiş olacak.

    Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partner oldu #1

    Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ partner oldu #2


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