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- Serenay Sarıkaya Paris'te
Serenay Sarıkaya Paris'te
Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir takı markasının davetlisi olarak Paris'e gitti.
- Haber Merkezi
- 08.06.2022 - 10:22
- Güncelleme : 08.06.2022 - 10:47
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Fransa'ya gitti.
Paris'i gezdi
Paris'in altını üstüne getiren Serenay Sarıkaya, kendine has tarzıyla dikkat çekti.
Güzel oyuncu, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.