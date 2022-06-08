Petrol
121.18
0.51%
Euro
18.3226
1.94%
Dolar
17.0871
1.99%
Altın
1.017
1.96%
Borsa
2656
0.28%
Bitcoin
523.022
5.07%
BTXN Coin
10.95
-3.52%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Serenay Sarıkaya Paris'te

    Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir takı markasının davetlisi olarak Paris'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 10:22
    • Güncelleme : 08.06.2022 - 10:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Serenay Sarıkaya Paris'te

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Fransa'ya gitti.

    Paris'i gezdi

    Paris'in altını üstüne getiren Serenay Sarıkaya, kendine has tarzıyla dikkat çekti.

    Güzel oyuncu, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.

    Serenay Sarıkaya Paris te #1

    Serenay Sarıkaya Paris te #2


    İlginizi Çekebilir

    Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?
    Futbol

    Umut Bozok, Galatasaray ile anlaştı mı?

    Mahkum'da ayrılık var
    Magazin

    Mahkum'da ayrılık var

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Görüş Bildir