Serenay Sarıkaya Paris'te

Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir takı markasının davetlisi olarak Paris'e gitti.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, dünyaca ünlü bir markanın davetlisi olarak Fransa'ya gitti.

Paris'i gezdi

Paris'in altını üstüne getiren Serenay Sarıkaya, kendine has tarzıyla dikkat çekti.

Güzel oyuncu, önceki gün de ünlü markalardan seçtiği ürünlerle değeri binlerce TL'yi bulan kombiniyle sosyal medyadan böyle paylaşım yaptı.