Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in konserine gitti

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Son zamanlarda hem dizileri hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le yeni bir aşka yelken açtı.
Nisan ayında görüntülenen ikilinin aşkı devam ederken Sarıkaya, dün Mert Demir'in konserine gitti.
Demir'in konserine giden oyuncu, sahne arkasından çektiği kareye "Kralım" notunu düştü.
Sosyal medyadan aşk dolu paylaşımlar
Sarıkaya, daha önce Demir'in paylaştığı kapak fotoğrafına, "O tişört benim" yorumunu yapmıştı. Ünlü şarkıcı, sevgilisine kırmızı gül emojisiyle karşılık verdi.
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