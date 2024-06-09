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Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in konserine gitti

Serenay Sarıkaya sevgilisi Mert Demir'in konserine gitti Şu sıralar Mert demir ile aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımıyla aşkını bir kez daha duyurdu.