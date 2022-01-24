Serenay Sarıkaya’dan ‘KADES’ paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde saldırıya uğrayan oyuncu Serenay Sarıkaya’dan açıklama geldi. Kadınların kurtarıcısı KADES programını paylaşan Sarıkaya, “Lütfen yükleyin” diye yazdı.

Otomobiliyle evine doğru giderken aracı tekmelenen oyuncu Serenay Sarıkaya’dan kadınları yakından ilgilendiren önemli bir açıklama geldi.

Tanımadığı bir şüphelinin saldırısı sonrası korku dolu anlar yaşayan Sarıkaya, sosyal medya hesabından Kadın Destek Uygulaması’nı (KADES) paylaştı.

NELER HİSSETTİĞİNİ YAZDI

Sarıkaya, önce saldırı anında neler hissettiğini yazdı, ardından kendisine yardımcı olan kadın polislere teşekkür etti.

Oyuncunun son sözleri ise kadınlara uyarı niteliğinde oldu.

Serenay Sarıkaya, paylaşımına şu notu düştü:

MAHKEME KARARI VERDİ

“Herkese merhaba…

Son günlerde basına da yansıyan ve geçtiğimiz birkaç aylık süre boyunca bana, iş arkadaşlarıma, yakın çevreme zarar verme eğiliminde olan, korku dolu anlar yaşatan, tehdit eden ve psikolojik baskı yaratan şahıs ile ilgili emniyet teşkilatımızın olaya müdahale etmesi ve konuyu adli birimlere taşıması sonucu mahkeme tarafından bir karara varıldı.

“KENDİMİ ÇARESİZ HİSSETTİM”

Bu süre zarfında kendimi ne kadar çaresiz hissettiğimi, etrafımdaki sevdiğim insanları koruyamadığım duygusuyla ne kadar kahrolduğumu sizlere tarif etmem mümkün değil. Çok ama çok üzgünüm…

Bu ve benzeri nice hikayeleri her gün bir sürü kadının yaşadığını bilmenin verdiği sorumlulukla bu mesajı paylaşmak istedim.

“GÜÇLÜ POLİS KADINLARIN VARLIĞINI BİLMEK…”

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı aile içi ve kadına şiddet mücadele birimlerinden komiser Züleyha Hanım ve ekiplerine, bu süreci müthiş bir hassasiyetle yürütüp ben ve benim gibi kadınların yalnız olmadıklarını hatırlattıkları için teşekkür ederim. Onlar gibi güçlü polis kadınların varlığını bilmek açıkçası içimi bir nebze daha rahatlattı.

“LÜTFEN YÜKLEYİN”

Nurdan Hanım bir de “KADES” uygulamasından bahsetti. Tüm kadınların telefonunda mutlaka olması gereken bu uygulama doğrudan yakınınızda olan ilgili birimleri haberdar ediyor ve daha hızlı müdahaleyi mümkün kılıyor. Lütfen yükleyin…

Dilerim yazdıklarım faydalı olabilir… Sevgiyle kalın…”