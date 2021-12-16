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- Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya'dan yeni pozlar
Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya'dan yeni pozlar
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın'la bir süre önce aşk yaşamasıyla adını Türkiye'de de duyuran model Lisaveta Karibskaya, sosyal medyadaki pozlarıyla gündem oldu.
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 14:16
- Güncelleme : 16.12.2021 - 15:06
Kısa süre önce Beşiktaş teknik direktörlüğünü bırakan Sergen Yalçın, iş hayatında olduğu gibi aşk hayatında da sıkıntılar yaşıyor.
Sergen Yalçın, geçtiğimiz aylarda Ukraynalı model Lisaveta Karibskaya ile aşk yaşıyordu. İkilinin son dönemde ayrıldıkları iddia ediliyor.
23 OLDU
Sergen Yalçın'dan ayrılan Lisaveta Karibskaya, 23 yaşına bastı ve yeni yaş paylaşımı yaptı.
Model, süper minili sırt dekolteli cesur elbisesiyle pozlarına "Muhtemelen sana ne kadar olgun olduğumu söylemeliyim, ama hala her zamankinden daha fazla büyüdüğüme ve bağımsız olduğuma inanamıyorum." notunu düştü.
Sergen Yalçın'ın eski aşkı Lisaveta Karibskaya'nın iddialı pozları FOTO GALERİ