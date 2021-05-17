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    Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gözyaşları

    Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası İzmir'de sevinç gözyaşları döken Sergen Yalçın'a 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya da ekran başından eşlik etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.05.2021 - 12:46
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 12:50
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    Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gözyaşları

    Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.

    ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

    Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

    MAÇLARI STATTA İZLEDİ

    Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.

    Sergen Yalçın ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya nın şampiyonluk gözyaşları #1Sergen Yalçın ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya nın şampiyonluk gözyaşları #2

    Sergen Yalçın ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya nın şampiyonluk gözyaşları #3

    Sergen Yalçın ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya nın şampiyonluk gözyaşları #4Sergen Yalçın ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya nın şampiyonluk gözyaşları #5

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