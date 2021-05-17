Sergen Yalçın'ın sevgilisi Lisaveti Karibskaya'nın şampiyonluk gözyaşları

Beşiktaş'ın şampiyonluğu sonrası İzmir'de sevinç gözyaşları döken Sergen Yalçın'a 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya da ekran başından eşlik etti.

Bir döneme çapkınlıklarıyla damga vuran Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ın, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisinin 22 yaşındaki Ukraynalı model Lisaveti Karibskaya olduğu ortaya çıktı.

ŞAMPİYONLUK SEVİNCİ

Ünlü modelin Beşiktaş'ın şampiyonluğunda mutluluk gözyaşı döktüğü anlar dikkat çekti.

MAÇLARI STATTA İZLEDİ

Beşiktaş'ın maçlarını yakından takip eden Ukraynalı güzelin, seyirciye kapalı olan birçok maçı Sergen kontenjanından yararlanarak stadyumda izlediği de ortaya çıktı.