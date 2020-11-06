Serhan Adalı ile Melisa Ural aşk yaşıyor

Serhan Adalı ile Melisa Ural aşk yaşıyor

Aşk hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Melisa Ural, Serhan Adalı'nın arabasında objektiflere yansıdı.

Sibel Can'ın kızı Melisa, önceki akşam Etiler'de Serdal Adalı'nın küçük oğlu Serhan Adalı ile görüntülendi.

MELİSA ŞOK OLDU

Serhan Adalı, görüntü alınmaması için hemen gaza bastı. Arka koltukta oturan 26 yaşındaki Melisa ise gazetecileri görünce şaşkınlığını gizleyemezken araçtaki diğer genç kız başını öne eğip yüzünü gizledi.

Sibel Can'ın kızı Melisa Ural, annesinin uyarısıyla özel hayatında dikkatli davranmaya çalışıyor.

ÖYKÜ ÇELİK'LE BİRLİKTE OLMUŞTU

Serhan Adalı ise 2017 yılında oyuncu Öykü Çelik ile aşk yaşamıştı.