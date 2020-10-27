Sertab Erener, çöp topladı

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Bodrum sokaklarını temizledi.

Koronavirüs salgını sonrası İstanbul'u terk eden başarılı şarkıcı Sertab Erener, yeni evinin bulunduğu Bodrum sokaklarında mıntıka temizliği yaptı.

"SOKAK BİZİM ÇÖPLÜĞÜMÜZ DEĞİL"

Hafta sonunda komşusuyla Yakaköy’ün derinliklerinde mıntıka temizliği yaptıklarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir kareyle açıklayan sanatçı, “Sokak pistir’ nasıl bir algıdır? Sokak bizim çöplüğümüz değildir” diye yazdı.

Herkesi bu akıma davet eden sanatçı, bu davranışıyla takdir topladı.

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