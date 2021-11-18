Etkinlik öncesi röportaj veren ünlü isimlerden Sertab Erener'in gergin halleri kameralara böyle yansıdı.

Bir albüm projesinin lansmanı önceki akşam gerçekleştirildi. Etkinliğe Sertab Erener'in yanı sıra Öykü Karayel-Can Bonomo çifti de katıldı.

Lansman toplantısı öncesi yapılan basın açıklaması sırasında gergin anlar yaşandı. Basın mansuplarının Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftine yoğun ilgi göstermesi Sertab Erener'i sinirlendirdi.

SERTAB SİNİRLENDİ

Bir süre bekleyen Erener, kendisine istediği yönde soru sorulmayınca gerildi ve "Beni bir daha sokakta mı göreceksiniz. Projeyle ilgili soru soracaksanız sorun yoksa sormayın" dite tepki gösterdi.

Sertab Erener, gerildi ViDEO