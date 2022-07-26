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    Sertab Erener koronavirüse yakalandı

    Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konsere hazırlanan Sertab Erener'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
    • 26.07.2022 - 23:21
    • Güncelleme : 27.07.2022 - 09:14
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    Sertab Erener koronavirüse yakalandı

    Son olarak yaptırdığı estetik operasyonla konuşulan 57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener,  Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu.

    Korona oldu

    Ancak Erener, koronavirüse yakalandı.

    Konseri ertelendi

    BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.

    Haberi Sertab Erener de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    Sertab Erener koronavirüse yakalandı #1

    Sertab Erener koronavirüse yakalandı #2

    Sertab Erener koronavirüse yakalandı #3


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