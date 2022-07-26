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Sertab Erener koronavirüse yakalandı
Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konsere hazırlanan Sertab Erener'in, Kovid-19 testi pozitif çıktı.
- 26.07.2022 - 23:21
- Güncelleme : 27.07.2022 - 09:14
Son olarak yaptırdığı estetik operasyonla konuşulan 57 yaşındaki şarkıcı Sertab Erener, Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenecek olan konserle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyordu.
Korona oldu
Ancak Erener, koronavirüse yakalandı.
Konseri ertelendi
BKM'den yapılan açıklamada, Sertab Erener'in koronavirüse yakalanması sebebiyle yarın akşam Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirmesi planlanan konserinin 18 Ekim 2022 tarihine ertelendiği açıklandı.
Haberi Sertab Erener de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.