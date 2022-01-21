4 karatlık poz! Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı olay oldu

4 karatlık poz! Hadise'nin evlilik yüzüğünün fiyatı olay oldu

İş adamı Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye evlilik teklifinde bulunurken taktığı yüzüğün fiyatını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Ünlü şarkıcı Hadise, bir süredir beraber olduğu sevgilisi Mehmet Dinçerler’den evlilik teklifi aldı.

Teklifi kabul ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Hadise’nin yüzüğünün fiyatı ise dudak uçuklattı.

BÖLÜMÜMÜZ ŞİMDİ BAŞLIYOR

İş adamının evlilik teklifini kabul ettiğini Instagram hesabından romantik bir video ile duyuran ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor” yazdı.

Dinçerler ise görüntülere, "Mrs. Dinçerler" şeklinde karşılık verdi.

Mutluluğu yüzünden okunan ünlü çifte arkadaşları ve takipçileri tebrik yorumlarında bulundu. Paylaşıma ise yüzlerce beğeni geldi.

3 MİLYONLUK YÜZÜK

Evlilik teklifinin ardından yüzüğün fiyatı merak edildi. Paylaşımda Hadise’nin herkese gösterdiği tektaşın fiyatı sonradan ortaya çıktı.

Tam 4 karat olan yüzüğün değerinin 3 milyon TL olduğu iddia edildi.