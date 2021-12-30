Sevcan Orhan: Bir zamanlar ben de düşestim

Sevcan Orhan: Bir zamanlar ben de düşestim

Başarılı sanatçı Sevcan Orhan, 5 yıl önce Avusturalya’da çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden. Orhan, Instagram hesabından son yayınladığı fotoğrafla tebessüm ettirdi.

"BİR ZAMANLAR BEN DE DÜŞESTİM"

Beş yıl önce konser için gittiği Avusturalya’da 19’uncu yüzyıl kıyafetleriyle çektirdiği dönem fotoğraflarının altına “Bir zamanlar ben de düşestim” notunu düştü.

Bu paylaşım dakikalar içinde binlerce beğeni aldı.

19.yy kıyafetleri ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı paylaşımı dakikalar içinde binlerce kişi tarafından beğenilen Sevcan Orhan, sokak hayvanlarının maruz kaldığı vahşetin canını çok sıktığını ve bu eski fotoğraflarla moral paylaşımı yapmak istediğini de dile getirdi.