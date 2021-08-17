Sevcan Orhan ile Gökhan Dağıstanlı aşk yaşıyor

Türk halk müziği sanatçısı Sevcan Orhan, Gökhan Dağıstanlı ile aşk yaşamaya başladı.

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmişti. Orhan'ın bu evliliği kısa sürmüştü. Ünlü sanatçı, eski futbolcu Hasan Şaş ile yaşadığı aşkla da uzun süre gündemde kalmıştı.

Sevcan Orhan yeniden aşık oldu. Ünlü türkücü, Gökhan Dağıstanlı ile yeni bir ilişkiye başladı.

AŞK HAYKIRIŞI

Sosyal medyadan ilişkilerini duyaran ikiliden Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını "Belki de biraz geç rastladım sana." notuyla paylaştı. Sevcan Orhan ise sevgilisine "Seni çok seviyorum." mesajıyla yanıt verdi.

"UMUT VE SEVGİ VAR İÇİMDE"

Geçtiğimiz yıl sanat hayatının 20'inci yılını kutlayan şarkıcı, duygularını şu şekilde dile getirmişti: "20 yıla birçok mutluluk ve hüzün sığdırdım. Çok mutlu olduğum da oldu, kimseye göstermeden gözyaşı döktüğüm de. Bir gün belki anılarımı kaleme alırsam bunları sizlerle paylaşırım ama şimdilik bütün hüzünlerimi ve acılarımı rafa kaldırdım. Dünyaya umutla ve sevgiyle bakıyorum."