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    Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur

    Ünlü ütrkücü Sevcan Orhan, Bitcoin'e yeşil ışık yaktı.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 07:34
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 08:29
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    Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur

    Sevcan Orhan geçtiğimiz akşam Kuzey Kıbrıs’taki bir otelde sahneye çıktı. Orhan, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

    Sanatçı, “Konser ücretlerinizi kripto para birimleriyle de kabul eder misiniz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

    "NEDEN OLMASIN"

    “Neden olmasın? Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Yenilikçi ve öncü fikirler bana her zaman cazip gelmiştir.

    "VARSIN KRİPTO OLSUN"

    Tercihim Bitcoin ama Ethereum’a da hayır demem. Helal olsun, alnımızın teri akmış olsun, varsın kripto olsun.”

    Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur #1Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur #2Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur #3Sevcan Orhan: Para yerine Bitcoin olur #4

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