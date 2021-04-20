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    Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar

    Oyuncu Sevda Dalgıç, katıldığı bir YouTube programında samimi itiraflarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 20.04.2021 - 07:48
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    Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar

    'Arka Sıradakiler' dizisinde hayat verdiği 'Özge' karakteri ile yıldızı parlayan Sevda Dalgıç, son hali şaşırtmıştı.  Değişimi hakkında yapılan yorumlara isyan eden Sevda Dalgıç dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    Yüzündeki değişimi ve kaslı görüntüsüyle dikkat çeken 37 yaşındaki oyuncu Sevda Dalgıç, katıldığı programda konuştu:

    "Estetik yok demiyorum. Burnumda var ama diğer taraflar benim Allah'a şükür. Ufak tefek dokunuşlar var.

    "KLAVYE DELİKANLARI"

    Çok fazla da değişim olduğunu sanmıyorum kendimde. Yorumlara bakıyorum klavye delikanlılarını görüyorum. Kendine aynada bakmadan gelip yorum yapıyorlar."

    Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar #1

    Sevda Dalgıç: Beni eleştirmeden önce aynaya baksınlar #2

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