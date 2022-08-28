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    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı

    Arka Sıradakiler dizisinin Özge karakteri Sevda Dalgıç, nikah masasına oturduğu Emir Güvenç ile pandemiye takılan düğünlerini gerçekleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 28.08.2022 - 12:28
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    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı

    Bir döneme damga vuran 'Arka Sıradakiler' dizisinde 'Özge' karakterine can veren Sevda Kılıç, Güvenç Makina Yönetim Kurulu Başkanı Dilge Emir Güvenç ile dünyaevine girdi.

    Evlilikleri pandemiye denk gelen çift, düğünlerini ertelemek durumunda kalmıştı.

    27 Ağustos tarihi için düğün hazırlığına başlayan çift, sonunda en mutlu günlerini gerçekleştirdi.

    "Hayalimdi"

    Düğününü heyecanla bekleyen Dalgıç, "Üç farklı gelinlik giyeceğim. Bu sırtladığım asıl gelinliğim. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Çünkü hayalimdi. Düğünü geçen yıl planlamıştık ama pandemi nedeniyle bu yıla kalmıştı." ifadelerini kullanmıştı.

    Davul ve zurna ile gerçekleşen gelin almasında eşi ile karşılıklı oynayan Dalgıç'ın beyaz elbiseli görüntüleri sosyal medyaya düştü.

    Gelin alma merasimi sonrasında çift, düğünlerinin düzenlendiği Boğaz'daki mekana doğru yol aldı.

    İşte o kareler...

    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı #1

    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı #2

    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı #3

    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı #4

    Sevda Dalgıç davullu zurnalı düğün yaptı #5


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