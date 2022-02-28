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    Sevda Demirel, spora başladı

    Bir yarışma için spor ve diyet yapan Sevda Demirel'in spor pozlarına yorum yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 07:02
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 07:09
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    Sevda Demirel, spora başladı

    Hande Ataizi'ne yıllar önce 'Ne dedin sen?' diyerek tokat atan Sevda Demirel, en son cinsiyet değiştiren İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan Neslihan Doğrusöz ile bir dönem aşk yaşamasıyla adından söz ettirmişti.

    Tekrar silikon taktıran ve kendini spora veren Sevda Demirel, sosyal medyadan yeni bir paylaşımda bulundu. Demirel, bir yarışmaya hazırlandığını açıkladı.

    YORUM YAĞDI

    Spordan fotoğraflar paylaşan Sevda Demirel'e "Yıllara meydan okuyorsun" yorumlarının yanında göğüsleriyle ilgili de yorumlar yağdı.

    Sevda Demirel, spora başladı #1

    Sevda Demirel, spora başladı #2


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