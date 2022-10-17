Sevgilisi Billur Kalkavan'ın son sözlerini açıkladı

Billur Kalkavan'ın sevgilisi Buğra Bahadırlı, ünlü oyuncu yaşamını yitirmeden önce neler yaşadığını anlattı.

Bir süredir akciğer kanseri ile mücadele eden 59 yaşındaki Billur Kalkavan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 13 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Buğra Bahadırlı, Kalkavan ile son diyaloğunu paylaştı..

"Doktorların ‘tümörden mi progresyon yapıyor’ diye endişelendiği bir dönemde ‘Bu kadar hızlı düşüş enfeksiyondan oluyordur’ dedim. Enfeksiyon çıktı.





"Odaya girdiğimde baygındı"

Orada canım sıkıldı. Biraz duygulandım. Odaya girdiğimde Billur baygındı. Duygulanıp sarıldım. Ben ağlayınca kendine geldi ve ‘Aşkım merak etme, ben seni hiç bırakır mıyım’ dedi. Son diyaloğumuz o oldu.

"Kötü günümüz olmadı"

Billur, zamanında bana bir hikaye anlatmıştı. Bir adam karısını kaybediyor. Adam, haberi aldıktan sonra hemen bunu karısıyla paylaşmak istiyor ve ‘Şu an karımın öldüğü haberini gidip karımla paylaşmalıyım’ diyor. Benim de şu an hissettiğim şey o.

Bir kötü günümüz bile geçmedi. Bir gün tartışmadık. Tabii ki fikir tartışmalarımız oldu ama bir gün kavga edip ayrılmaya niyetlenmedik."





Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın vasiyeti olmadığı haberleri hakkında da açıklamada bulundu:

"Manevi bir vasiyeti yok. Çünkü öleceğini düşünmüyordu. Kendi aramızda konuştuğumuz şeyler vardı ama resmiyete dökmedik. Birbirimizin hayat arkadaşıydık çünkü."





"2 günde 1.5 kilo verdi"

Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan’ın son günlerde çok üzgün olduğunu da söyledi Bahadırlı, "Kemoterapi portunun içine yerleşen mantardan dolayı enfeksiyon oluştu. Normal insanın bile kaldıramayacağı enfeksiyona yakalandı.

Vücut çok yorulmuştu. Ayrıca oturduğumuz ev kentsel dönüşüme girdi. '90 gün içinde evinizin boşaltılması gerekiyor’ denilince de morali bozuldu. Üzüntüden 2 günde 1.5 kilo verdi. Hastanede kalmak istedi. Sonra yeni evimize geçeriz dedi ama kısmet olmadı. İyileşmeye başlamıştı. Ama bu ev konusundan sonra hayatla bağı azaldı." dedi.