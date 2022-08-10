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    Sevgilisi Eda Taşpınar'ı öpmeye doyamıyor

    Hayatının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar, son paylaşımını sevgilisiyle yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.08.2022 - 14:05
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 14:09
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    Sevgilisi Eda Taşpınar'ı öpmeye doyamıyor

    Senenin büyük bir kısmını tatille geçiren ünlü sosyetik Eda Taşpınar, bu yazı da Yunanistan’ın tatil adası Mikonos’ta sevgilisiyle birlikte geçiriyor.

    Romantik poz

    Bikinili fotoğraflarıyla sık sık adından söz ettiren Eda Taşpınar, şimdi ise sevgilisiyle romantik bir karesini takipçileriyle paylaştı.

    Taşpınar'ın paylaşımına takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.

    Sevgilisi Eda Taşpınar ı öpmeye doyamıyor #1

    Dudak dudağa aşk ilanı

    Yaşanan bu olayların ardından Eda Taşpınar, gizemli erkek arkadaşıyla dudak dudağa çektirdiği fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etmişti.

    Sevgilisi Eda Taşpınar ı öpmeye doyamıyor #2

    Sevgilisi Eda Taşpınar ı öpmeye doyamıyor #3

    Sevgilisi Eda Taşpınar ı öpmeye doyamıyor #4


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