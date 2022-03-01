Sevgilisi Thor, Dilan Çicek Deniz'in doğum gününü kutladı

Ünlü oyuncu Dilan Çicek Deniz'e sevgilisi Thor Saevarsson Paris'te sürpriz yaptı.

İmajında yaptığı son değişiklikle sarışın olan güzel oyuncu Dilan Çicek Deniz, yeni yaşına Paris'te sevgilisiyle girdi.

Yapılan sürprizle ayakları yerden kesilen güzel oyuncu, "Bir tanemden sürpriz doğum günü partisi" notuyla bu kareleri paylaştı.

Yapılan sürpriz kadar Deniz'in evlilik hazırlığı yaptığı İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson'ın doğum günü mesajı da dikkat çekti. Güzel oyuncunun doğum gününü İzlandalı sevgilisi şu sözlerler kutladı:

"GÜNAHIM"

"İki ruh basit kazayla birbirini bulmaz derler.. Hayatımın ışığı, belimin ateşi, günahım, ruhum. En mutlu doğum günleri senin olsun her şeyimsin"