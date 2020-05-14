Sevim Emre: Ben yaş sınırına takılmıyorum

Orhan Gencebay'ın eşi Sevim Emre, 65 yaş üstü dışarıya çıkma yasağını yok saydı.

Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın 75 yaşındaki eşi Sevim Emre, yasak dinlemedi. Emre, önceki gün dışarıda görüntülendi. Maskesini takan Emre, şoförü ile alışverişe gittiğini söyledi.

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“65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı kalkmadı, geçen pazar kısmi izin verildi. Keşke siz de o gün hava alsaydınız.” diyenlere çok kızdı:

“Ben yaş sınırına takılmıyorum. Bazı salakların internete yazdıklarına inanmayın, isteyene nüfus cüzdanımımı gösteririm.”

Sevim Emre, arama motorlarına göre 1944 doğumlu. Temmuzda 76 olacak.