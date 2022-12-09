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    Sevim Emre, Orhan Gencebay'ı uyardı

    Orhan Gencebay ile Nişantaşı'nda görüntülenen Sevim Emre dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 11:11
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    Sevim Emre, Orhan Gencebay'ı uyardı

    Usta sanatçı Orhan Gencebay, eşi Sevim Emre ile birlikte Nişantaşı'nda yemek yedi. Mekan çıkışı gazetecilerle sohbet edip, poz verdiler.

    "Ameliyat olacağım"

    Sağlık durumu hakkında da konuşan ve "Ufak bir operasyon geçireceğim. Bir kist var, iki dakikalık bir ameliyatla hallolacak" dedi.

    "Para verme Orhan"

    Orhan Gencebay'ın otomobiline yöneldiği sırada yanına karton toplayan bir kadın yanaştı. Gencebay kadına para verirken Sevim Emre “Bunlar tam bir çete, her yer bunlarla doldu. Sürekli para istiyorlar” dedi.

    Sevim Emre, Orhan Gencebay ı uyardı #1


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