Şevval Şahin, derin yırtmaçlı elbise giydi 2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin, kıyafetiyle sosyal medyayı salladı.

ensonhaber.com

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, gündemden düşmeyen modellerden biri. Estetiksiz haliyle uzun süre konuşulan Şahin, sosyal medya paylaşımlarıyla da olay oluyor.

"Türkiye'de mutluyum ama üç ay fazla kaldığımda bana bir daralma geliyor. Ben gidip gelme taraftarıyım" açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan model son paylaşımıyla herkesi şaşırttı.

"Kulis bacak gösterisi her zaman bir zevktir" notuyla iddialı kıyafetiyle pozlar veren Şahin'i görenler şaştı kaldı.

Belinden kalçasının yarısına kadar açılarak inen dekolte herkesi şoke etti.