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    Şevval Şahin, geçmişinden kurtulmak istiyor

    Ünlü model Şevval Şahin, fotoğraflarına yapılan olumsuz ve kötü yorumların kariyerini etkilediğini düşündüğü için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 07:20
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 08:46
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    Şevval Şahin, geçmişinden kurtulmak istiyor

    Son zamanların en popüler isimlerinden biri olan Miss Turkey 2018 birincisi, Şevval Şahin, yeni bir karar aldı. Yarışmadan sonra estetiksiz fotoğrafları ortaya çıkan Şahin, artık hiçbirini görmek istemiyor.

    AVUKATLAR İŞBAŞINDA

    Yazılan olumsuz haberlerin kariyerini etkilediğini düşünen model, sosyal medyadaki kötü fotoğraf ve yorumların kaldırılması için harekete geçti. Hakkında çıkan tüm olumsuz haberleri avukatları aracılığıyla sildirecek.

    Şevval Şahin, geçen günlerde verdiği röportajda "Güzel bir kadın olmak çok zor. Görünüşünden fazlasını sunamayacağını sanıyorlar." demiş ve eklemişti: "İstedikleri kadar linç etsinler, ben izin vermiyorsam hiçbir şey beni üzemez."

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