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    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım

    Çok ekmek tükettiğini söyleyen Şevval Şahin, "Kilomun 53'ün üzerine çıktığını görmedim. Ben genetik formdayım" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:12
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 12:33
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    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım

    Ibiza tatilinden dönen ünlü model Şevval Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Şevval Şahin, formunun sırrını açıkladı.

    Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, Ibiza tatili tamamlamasının ardından Türkiye'ye döndü.

    "Çok ekmek tüketirim"

    Nişantaşı'nda görüntülenen Şahin, annesiyle kahvaltı yaptıklarını söyledi. 2 kruvasan yediğini söyleyen güzel model, "51 kiloyum. Kilo vermek veya almak için hiçbir çabam yok. Hayatım boyunca hiç diyet yapmadım. Her şeyi yerim, çok ekmek tüketirim.

    Genetik form

    Metabolizmam çok hızlı. Çabuk eritiyorum. Sanırım bu durum genlerden geliyor. Kilomun 53'ün üzerine çıktığını görmedim. Ben genetik formdayım." diye konuştu.

    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım #1

    Şevval Şahin: Hiç diyet yapmadım #2


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