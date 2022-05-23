Şevval Şahin, İspanya'da

Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimler arasında yer alan Şevval Şahin'den İspanya pozları geldi.

Hiç kış mevsimi yaşamayan ünlü isimler arasında yer alan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bol bol tatile gidiyor ve o anları takipçileriyle paylaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan eski güzel, son olarak da İspanya'ya gitti.

Neon pembe tercih etti

Pembe neon bikinisiyle objektif karşısına geçen Şahin, bu karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

Kısa sürede 11 bine yakın beğeni alan modele adeta yorum yağdı.