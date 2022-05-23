Petrol
111
0.92%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
487.718
2.85%
BTXN Coin
13.57
3.74%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Şevval Şahin, İspanya'da

    Yaz sezonunu hiç kapatmayan isimler arasında yer alan Şevval Şahin'den İspanya pozları geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.05.2022 - 09:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şevval Şahin, İspanya'da

    Hiç kış mevsimi yaşamayan ünlü isimler arasında yer alan Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, bol bol tatile gidiyor ve o anları takipçileriyle paylaşıyor.

    Sosyal medyayı aktif kullanan eski güzel, son olarak da İspanya'ya gitti.

    Neon pembe tercih etti

    Pembe neon bikinisiyle objektif karşısına geçen Şahin, bu karelerini peş peşe takipçilerinin beğenisine sundu.

    Kısa sürede 11 bine yakın beğeni alan modele adeta yorum yağdı.

    Şevval Şahin, İspanya da #1

    Şevval Şahin, İspanya da #2

    Şevval Şahin, İspanya da #3

    Şevval Şahin, İspanya da #4


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    Diyarbakır'da yaşlı adama köpekler saldırdı
    İç Haber

    Diyarbakır'da yaşlı adama köpekler saldırdı

    Turkey advises citizens living in US to avoid gatherings
    World

    Turkey advises citizens living in US to avoid gatherings

    Görüş Bildir