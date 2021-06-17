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- Şevval Şahin kendini Athena ilan etti
Şevval Şahin kendini Athena ilan etti
Şevval Şahin, kendini Yunan mitolojisinde zeka, sanat, strateji, ilham ve barış tanrıçası olan Athena’ya benzetti.
- Haber Merkezi
- 17.06.2021 - 13:39
- Güncelleme : 17.06.2021 - 13:43
2018 Türkiye Güzeli 22 yaşındaki model Şevval Şahin, geçtiğimiz haftalarda bir çekim için Bodrum'a gitmişti.
Çekimlerden sonra Torba'daki bir otelde kalmaya devam eden ünlü modelden yeni tatil fotoğrafları geldi.
"ATHENA"
Çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaşan Şevval Şahin, paylaşımına “Athena” notunu düşüp, beyaz kalp emojisi koydu.
Şahin en son verdiği röportajda; "Dünya çapında bir model olup Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum. 1 numara olmak için elimden geleni yapıyorum." diye konuşmuştu.