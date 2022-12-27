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    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barıştı

    Manken Şevval Şahin, işletmeci Murat Kazancıoğlu ile yeniden barışarak Londra'da tatile gitti. Aşk karelerini sosyal medya hesabından yayınlayan Şahin, "Aşkımla memleketimdeyim" notunu düştü.
    • 27.12.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 27.12.2022 - 14:26
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    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barıştı

    2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, cesur pozları ve aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

    Temmuz ayında aradığı aşkı iş adamı Murat Kazancıoğlu'nda bulan Şahin, sevgilisinin ailesinin kendsini veto etmesi nedeniyle geçtiğimiz ay ayrılık kararı almıştı.

    Ayrılığın ardından çift, aşk karelerini de sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

    Yeniden barıştılar

    Kazancıoğlu'nun yeni bir aşka yelken açtığı düşünülürken, beklenmedik bir gelişme yaşandı.

    Şahin ile Kazancıoğlu, ayrılığa dayanamayarak yeniden bir araya geldi ve Londra'ya gitti.

    Samimi kareleri ilgi gördü

    Şahin, birlikte çekildikleri fotoğrafları 401 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı.

    İkilinin samimi kareleri hayranları tarafından yoğun ilgi gördü.

    "Aşkımla memleketimde"

    Şahin’in, "Aşkımla memleketimde" notunu yazdığı karelere sevenleri, “Çok uyumlu ikilisiniz, bir daha ayrılmayın” yorumlarında bulundu.

    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barıştı #1

    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barıştı #2

    Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile barıştı #3


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