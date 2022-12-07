Şevval Şahin, sarışınlık döneminde

Ünlü manken Şevval Şahin, yeni imajını Instagram hesabından yayınladı.

2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.

Kumraldan döndü

Ünlü manken, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Kumral tonda kullandığı saçlarını sarıya çeviren Şahin, 402 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe kareler yayınladı.

"Sarışınlık dönemi"

Şahin, yeni fotoğraflarına "Sarışınlık dönemimdeyim." mesajını yazdı. 23 yaşındaki Şevval Şahin'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.