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    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde

    Ünlü manken Şevval Şahin, yeni imajını Instagram hesabından yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 11:55
    • Güncelleme : 07.12.2022 - 11:59
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    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde

    2018 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci seçilen Şevval Şahin, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündeme geliyor.

    Kumraldan döndü

    Ünlü manken, son olarak yaptığı imaj değişikliğiyle gündeme geldi. Kumral tonda kullandığı saçlarını sarıya çeviren Şahin, 402 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından peş peşe kareler yayınladı.

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #1

    "Sarışınlık dönemi"

    Şahin, yeni fotoğraflarına "Sarışınlık dönemimdeyim." mesajını yazdı. 23 yaşındaki Şevval Şahin'ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeniye ulaştı.

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #2

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #3

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #4

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #5

    Şevval Şahin, sarışınlık döneminde #6


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