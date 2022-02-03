Şevval Şahin, sevgilisinin duruşmasında tanık oldu

Türkiye güzeli Şevval Şahin, yemek yediği Kerem Kamışlı’yı denize atan sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın davasında tanık oldu. Şahin, Kamışlı'nın dengesini kaybederek denize düştüğünü söyledi.

İstanbul’un Üsküdar ilçesinde 24 Haziran 2021'de Yiğit Marcus Aral, eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen iş adamı Kerem Kamışlı'nın yanına gitti.

Burada ikili arasında tartışma yaşanırken; Yiğit Marcus Aral, “Sen nasıl bizim aramıza girersin, bitmemiş ilişkiye müdahale edersin, seni bulurum, peşini bırakmam, seni bitiririm.” diyerek Kerem Kamışlı’yı tehdit etti.

Aral, sonrasında Kamışlı’yı denize attı.

DENİZE ATIP, VİDEOSUNU ÇEKTİ

Olay yargıya taşındı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca iddianame hazırlandı.

İddianamede tüm bu yaşananlara yer verilirken Aral'ın, müşteki Kamışlı'yı denize attıktan sonra videosunu çektiği de kayıtlara geçti.

Buna göre Yiğit Marcus Aral'ın “Olası kast ile adam öldürmeye teşebbüs”, “Tehdit”, “Özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek” ve “Hakaret” suçlarından toplamda 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Şevval Şahin'in sevgilisi Marcus Aral, Kerem Kamışlı'yı denize attı VİDEO

ARAL KATILMADI, ŞEVVAL ŞAHİN TANIK OLARAK İFADE VERDİ

Dava ile ilgili bugün Anadolu 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yiğit Marcus Aral katılmadı.

Müşteki avukatları Yiğit Gökçehan Koçoğlu ile Yaren Soysal ve sanık avukatları yer aldığı duruşmada Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, tanık olarak dinlendi.

Şahin, Türkçe'sinin çok iyi olmadığını belirterek yanlış anlaşılabileceğini söyledi.

Müşteki Kerem Kamışlı'nın kendisinin arkadaşı olduğunu dile getiren Şahin, olay günü yemek için söz konusu restorana gittiklerini ve denize en yakın masaya oturduklarını ifade etti.

“HAVADAKİ UÇAKLARIN YÜZDE 30'U BİZİM, SENİ BU ÜLKEYE SOKMAM”

Yaklaşık 1 saat geçmesinin ardından sanık Yiğit Marcus Aral'ın masalarına oturduğunu kaydeden Şahin, “Kerem, Yiğit'i magazin dolayısıyla tanırdı. Sonra Yiğit 'Sen utanmıyor musun kız daha yeni ilişkiden çıktı. Biraz bekleseydin bari' dedi. Yiğit, Kerem'e 'Fırsatçısın' gibi bir şeyler demeye başladı. Kerem de 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Türkiye'nin yüzde 10 vergisini biz veriyoruz. Havadaki uçakların yüzde 30'u bizim. Ben istersem seni bu ülkeye sokmam' dedi.” ifadelerini kullandı.

Şahin, bu sözlerin olayı kızıştırdığını ağlayarak söyledi.

DENGESİNİ KAYBEDEREK SANDALYEYLE BİRLİKTE DÜŞTÜ

Kamışlı'nın garsonlardan Aral'ı kaldırmasını istediğini, Aral'ın da kendisinin kalktığını öne süren Şahin, şöyle devam etti:

“Yiğit kalkarken Kerem de kalktı. Kerem, Yiğit'in kolunu tuttu. Yiğit de kolunu silkelerken Kerem'i itti. Kerem arkaya doğru dengesini kaybederek yana doğru sandalyeyle birlikte düştü. En yakındaki garson koşarak Kerem'e kolunu uzattı. Yiğit'e döndüm ne yaptığını sorarken Kerem'in denizden çıktığını gördüm, üstünü silkeliyordu. Sonrasında Yiğit gitmişti.”

“OLAYLARIN BU KADAR BÜYÜYECEĞİNİ DÜŞÜNEMEZDİM”

Şevval Şahin, Yiğit Marcus Aral'ın kimseye hakaret etmediğini, tehditte bulunmadığını belirterek emniyette verdiği ifadeyi reddetti.

Şahin, restorandaki garsonların ve başka masada oturanların kendilerini duyamayacağını iddia etti.

Şahin, daha önce Yiğit Marcus Aral'dan şikayetçi olduğunu, ceza almasını istediği için uzaklaştırma kararı aldırdığını belirterek “Olayların bu kadar büyüyeceğini ve ölüme teşebbüse gideceğini düşünmezdim.” dedi.

Şahin, müşteki avukatının sorusu üzerine Yiğit Marcus Aral'la şu an sevgili olduklarını belirtti.

DİĞER TANIKLAR OLAYI FARKLI ANLATTI

Olay günü garson olarak çalışan kişiler ise tanık olarak verdiği ifadelerinde, Yiğit Marcus Aral'ın hakaret ve tehditlerde bulunmasının ardından Kerem Kamışlı'yı sandalyeyle birlikte denize attığını öne sürdü.

“SEVGİLİ OLDUKLARI İÇİN BEYANI GÜVENİLİR DEĞİL”

Tanık beyanlarının ardından söz alan Avukat Yiğit Gökçehan Koçoğlu, Şevval Şahin'in önceki ifadelerini kabul etmemesinin sebebi olarak sanık Yiğit Marcus Aral'la olaydan kısa süre sonra barışmasını gösterdi.

Avukat Koçoğlu, Şahin'in beyanıyla ilgili “Tutarlı beyanlar vermemiştir. Şu anda sevgili olmaları nedeniyle bir kıymet-i harbiyesi bulunmamaktadır. Bu sebeple Şahin'in mahkeme huzurundaki beyanlarının güvenilir olmadığını beyan ediyoruz.” dedi.

ERTELENDİ

Sanık avukatı ise olayın karakolda halledilebileceğini fakat olayın medyatik olması nedeniyle bu boyutlara geldiğini belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.