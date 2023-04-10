Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri
ensonhaber.com

Katıldığı güzellik yarışması sonrası ünlü bir isim haline gelen Şevval Şahin, adından bahsettirmeye devam ediyor.

2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri

Aşıklar sarmaş dolaş

Şevval Şahin, Murat Kazancıoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Şahin, sarmaş dolaş olup romantik anlar yaşadığı sevgilisiyle o anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri

Marcus Yiğit ile yaşadığı olaylı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile yaşadığı aşkla da konuşuluyor.

Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri

Çıkan haberlere göre medyatik güzel Şahin'e, Kazancıoğlu ailesinden onay çıkmamıştı.

Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri