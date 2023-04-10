Şevval Şahin ve sevgilisinden aşk kareleri Sevgilisiyle paylaşımları olay olan Şevval Şahin, bu paylaşımlara bir yenisini ekledi.

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Katıldığı güzellik yarışması sonrası ünlü bir isim haline gelen Şevval Şahin, adından bahsettirmeye devam ediyor.

2018 yılında Miss Turkey birincisi olarak seçilen ünlü manken Şevval Şahin, bir süredir işletmeci Murat Kazancıoğlu ile aşk yaşıyor.

Aşıklar sarmaş dolaş

Şevval Şahin, sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile fotoğraflarını paylaştı. Şahin, sarmaş dolaş olup romantik anlar yaşadığı sevgilisiyle o anlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

Marcus Yiğit ile yaşadığı olaylı ilişkiyle sık sık magazin gündeminde yer alan Şevval Şahin yeni sevgilisi Murat Kazancıoğlu ile yaşadığı aşkla da konuşuluyor.

Çıkan haberlere göre medyatik güzel Şahin'e, Kazancıoğlu ailesinden onay çıkmamıştı.