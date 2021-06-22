Şevval Şahin - Yiğit Marcus Aral aşkı bitti

Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile birlikteliklerini noktaladıklarını açıkladı.

21 yaşındaki ünlü manken Şevval Şahin ,yazılım mühendisi 31 yaşındaki sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile yollarını ayırdı. Şahin, ayrılık haberini Instagram hesabından duyurdu.

"AYRILDIK"

Şahin yaptığı açıklamada, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık.

"SAĞLIKLI BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ"

Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

"ORTADA ÇOCUK YOK"

Çift, geçtiğimiz günlerde evlilik sorularını cevaplamıştı. Aral, "Zaten beraber yaşıyoruz ama çocuk olmadıkça bence evliliğe çok fazla gerek yok. Sonuçta ciddiyiz. Kafada anlaştıktan sonra kağıtta bir imzanın nedeni yok." ifadelerini kullanmıştı. Şahin ise "Arkadaşlar ben 21 yaşındayım. Hayatta öyle şeyler düşünmem şu an, yok." demişti.