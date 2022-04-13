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    Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt

    Ekler paylaşımı ti'ye alınan Şevval Şahin, kendisini eleştirenlere sosyal medya hesabından yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 12:06
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    Şevval Şahin'den eleştirilere yanıt

    Miss Turkey 2018 birincisi seçildiğinden beri magazin gündeminden düşmek bilmeyen manken Şevval Şahin'in sosyal medyada her yaptığı paylaşım olay oluyor.

    Şahin, en son ekler yediği görüntüleri paylaşarak sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, paylaşmında Türkçe 'ekler' olarak yazılan kelimeyi 'eclair' olarak yazınca ti'ye alınmıştı.

    Kendisine yapılan eleştiriye karşı boş durmayan Şevval Şahin, yine sosyal medya üzerinden eleştirilere cevap verdi.

    "İngilizce ve Fransızca'da eclair"

    Şahin, yaptığı yeni bir paylaşımda "Şimdi tüm problem ekleri İngilizce ve Fransızca'da olduğu gibi eclair diye yazdım diye mi?" ifadesini kullanarak kendisini ti'ye alanlara yanıt verdi.

    "Beynime öyle kayıt olmuş"

    Şahin ayrıca "Beynime öyle kayıt olmuş, hızlıca öyle yazdım napim, abartmayın" diyerek ekledi.

    Şevval Şahin den eleştirilere yanıt #1

    Şevval Şahin den eleştirilere yanıt #2

    Şevval Şahin den eleştirilere yanıt #3

    Şevval Şahin den eleştirilere yanıt #4


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