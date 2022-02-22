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    Şevval Sam'dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

    Yasak Elma dizisi geçtiğimiz aylarda bir yayın sırasında ses kontrolü yapan kameramana tokat atan Muharrem Sarıkaya unutulmadı.
    • Haber Merkezi
    • 22.02.2022 - 07:47
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    Şevval Sam'dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya'ya gönderme

    Kadrosunda Şevval Sam ve Eda Ece'nin yer aldığı reyting rekorları kıran Yasak Elma dizisi yine sosyal medyaya damgasını vurdu.

    MUHARREM SARIKAYA GÖNDERMESİ

    Geçtiğimiz aylarda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu HaberTürk yayını sırasında Ciner Medya Grubu'nun Ankara Temsilciliğini yapan Muharrem Sarıkaya ses kontrolü İHA kameremanına tokat atmış ve büyük bir tepki çekmişti. Yasak Elma, skandal görüntüleri yeniden hatırlattı. Yasak Elma'nın yayınlanan yeni bölümünde Muharrem Sarıkaya olayına gönderme yapıldı.

    Şevval Şam'ın canlandırdığı Ender karakteri mikrofon ayarını yapan çalışana vurdu. O sahne sosyal medyada gündem oldu.

    Şevval Sam dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ya gönderme #1

    Şevval Sam dan çalışanı tokatlayan Muharrem Sarıkaya ya gönderme #2


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