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    Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu

    Sisi son olarak Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile adı anılan Ebru Gündeş ve eski sevgilileri hakkında iddialarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 07:31
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 07:50
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    Seyhan Soylu Ebru Gündeş'in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu

    YouTube'da kanalında magazin yorumları yapan Sisi lakaplı Seyhan Soylu ünlüler düşündüklerini dile getirmeye devam ediyor.

    Seyhan Soylu'nun gündeminde şimdi de Rassan Khoshnaw ile aşk yaşadığı iddia edilen Ebru Gündeş vardı. Seyhan Soylu Ebru Gündeş'i yere göğe sığdıramazken ilginç yorumlarda bulundu.

    "Ebru Gündeş muhteşem güzel bir kadın, zaten sesine tüm Türkiye hayran. Ebru ile beraber olacak adamları uyarıyorum" diyen Sisi konuşmasında şu iddialarda bulundu:

    "EBRU İLE BİRLİKTE OLAN ERKEK GAY OLUYOR"

    "Bu kadının bir tık üstü yok. Bu kadından sonra erkekler bir daha kadınlarla birlikte olmayıp cinsel tercihlerini değiştiriyorlar. Ya biseksüel ya da gay oluyorlar. Ona göre Ebru’yu üzerseniz sizi kapının önüne koyarsa bir daha iflah olmazsınız.

    Bakın Reza ile ayrıldı cezaevinde bir adamla yakalandı. Ondan öncede Stelyo Pipis ile aşk yaşadı o da hayatına gay olarak devam etmekte. Bir de 3. kişi daha var. O kişiyi çok seviyorum ve söylemek istemiyorum."

    HAKAN ALTIN İDDİASI

    Sisi o ismi söylemem desem de canlı yayında daha çok dayanamayarak 3. Ismin ünlü müzisyen Hakan Altun bulunduğunu iddia etti. "Ben karacılık atmam" diyen Seyhan Soylu'nun Hakan Altun'a yapmış olduğu imaya ünlü şarkıcıdan cevap gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. 

    Seyhan Soylu Ebru Gündeş in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu #1

    Seyhan Soylu Ebru Gündeş in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu #2

    Seyhan Soylu Ebru Gündeş in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu #3

    Seyhan Soylu Ebru Gündeş in sevgilileriyle ilgili iddialarda bulundu #4


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