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    Seyhan Soylu'dan Seda Sayan'ın eşi hakkında konuştu

    Sisi lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medya hesabından Seda Sayan'ın yeni eşi Çağlar Ökten hakkında söyledikleriyle şok etkisi yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 07:15
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    Seyhan Soylu'dan Seda Sayan'ın eşi hakkında konuştu

    YouTube'dan magazin programı yapan Seyhan Soylu, son dönemde ortaya attığı iddialarla gündeme gemeye devam ediyor.

    "Onu silahıyla vurdum"

    Başından geçen taciz itirafını da anlatan Soylu, açıklamasında, 'Hep beraber Taksim'de bankta yattık. O gün de bekçi geldi, biz bankta uyurken yaz günüydü, baktım fermuarını açmış, oral seks yaptırmak istemişti. Bende onun silahını alarak onu vurmuştum." ifadelerini kullanmıştı.

    Bu kez ise yeni evlenen Seda Sayan'ın eşi hakkında yaptığı yorumla gündeme geldi.

    "Hayal ediyorsun"

    Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Soylu, "Seda Sayan'ın sevgilisiyle ilgili bana sorular soruyorlar. Ahlak dersi veriyorsunuz ama sevgilisine bakıp da kocan varsa onunla çiftleşirken herifi hayal ediyorsun. Mastürbasyon yapıyorsundur ya da iç geçiriyorsundur." ifadelerini kullanarak takipçilerini şaşırttı.

    Ardından Seda Sayan'ı öven Soylu, "Ayıplamak haddine mi? Sen Seda Sayan'a bakıp sonra aynaya bakıyor musun o kadının kendi yaşında biriyle olması mümkün mü?" dedi.

    Seyhan Soylu dan Seda Sayan ın eşi hakkında konuştu #1

    Seyhan Soylu dan Seda Sayan ın eşi hakkında konuştu #2


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