Şeyma Subaşı 50 metrelik tekne istedi

Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı'nın son tartışması tekne için oldu.

Dolandırıcı olduğu iddia edilen Mısırlı işadamı Mohammed Alsaloussi ile yollarını ayıran Şeyma Subaşı'nın, ayrılık öncesi yaşadığı tartışma ortaya çıktı.

HEDEF BODRUM'DU

Birlikte olduktan sonra İbiza'ya yerleşen ve lüks yaşamlarıyla dikkat çeken ikiliden Alsaloussi, en son Bali tatili dönüşü jet bulamayınca uçağı kapatmıştı. Ayrılık öncesi tatil planları yapan ikili, bu sene Bodrum'a gitmek istedi.

TEKNENİN BOYUNU BEĞENMEDİ

Otelde kalmak istemeyen Subaşı, iddialara göre sevgilisine teknede kalmak istediğini söyledi. Alsaloussi'ye Subaşı'nın bu isteği karşısında kızı Melisa, bakıcısı ve sevgilisi Şeyma ile 4 kişi kalacakları için 30 metrelik bir yat kiralamak istedi. Alsaloussi'nin bu hareketi karşısında Şeyma Subaşı, "Ben 30 metrelik yat ile Bodrum'a gitmem, 50 metre olacak." diyerek tartışma yaşadı.