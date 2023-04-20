Şeyma Subaşı ablasını da sildi Sosyal medya hesabından düğünüyle ilgili açıklama yapan Şeyma Subaşı, "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuştu.

ensonhaber.com Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra sosyal medya fenomeni olan Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin Marakeş'te yapacakları düğünün davetli listesi gündem oldu. "Ablam dahi hayatımda olmayacak" Şubaşı, 10 kişilik davetli listesi hakkında "Düğünüme ruhu özel insanlar katılacak, ablam dahi hayatımda olmayacak" diye konuştu. Kübra Acun'un tarafında Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Subaşı'nın Acun Ilıcalı'ya yakınlığından dolayı hayatından çıkardığı iddia ediliyor. Bu arada Kübra Subaşı'nın eski futbolcu eşi Merthan Açıl, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımında çalışıyor. Kübra Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile de yakın arkadaş oldu.