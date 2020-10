Şeyma Subaşı, arkadaşı Şevval Şahin’in arkasında olduğunu açıkladı.

Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, CNN Türk'te yayınlanan 'Sorgu Sual' programında zor anlar yaşayarak stüdyoyu terk etti. Daha sonra açıklama yapan Şahin, dava açacağını söyledi. Şahin'e çok sayıda tepki yağarken, bazı ünlü isimlerden de destek geldi.

"AYNI ŞEYLERİ BEN DE YAŞADIM"

O ünlü isimlerden biri de Şevval Şahin'in yakın arkdaşı Şeyma Subaşı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Subaşı, “Aynı şeyleri ben de yaşadım.” dedi.

İşte Şeyma Subaşı'nın açıklaması:

Şeyma Subaşı, arkadaşı Şevval Şahin’e destek çıktı ViDEO



"KEŞKE BANA SORSAYDIN"

"Yapılan yorumları yapılan haksızlığı ben de görüyorum, Tamamen arkasındayım, keşke bana daha önce sormuş olsaydı. Ben 30 yaşındayım kendisi 20 yaşında. Ben bu günlerden geçtim ve hala geçiyorum.

"KISKANÇ BİR MİLLETİZ"

Ama çok üzülerek söylüyorum ki o kadar kıskanç bir milletiz ki; insalara haksızlık yaparak besleniyoruz. Bizim için üzülmüyorum size üzülüyorum, böyle bir karaktere sahip olduğunuz için.

"ARKANDAYIM"

Şevval çok güzel bir kız, çok güzel yerlere gelecek. Şevval hiç takılma ve üzülme. arkandayım her zaman arkadaşım"

“İSTİKLAL MARŞI’NI OKUMADIM, SO WHAT”

Programdaki görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından açıklama yapan Şahin,“Evet, İstiklal Marşı’nı söylemedim. So what, so what (ne olmuş yani). Ama söylesem bu beni örnek Türk kadını mı yapacak? Rahatsız oldum, söylemedim. Yayınlanmayacak yerleri yayınladılar ve dava açıyorum. 6 yaşından beri İngiltere’deydim. Orada büyüdüm. Tüm eğitimimi İngilizce aldım. Bazı konuları bilmemem benim için çok normal. Bu beni daha mı az Türk yapıyor, bilmiyorum.” şeklinde konuştu.