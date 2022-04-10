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    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı

    Ayrılık sonrası Türkiye'nin yolunu tutan Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisinden kalan son izi de yok etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2022 - 10:02
    • Güncelleme : 10.04.2022 - 10:30
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    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı

    Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Mısırlı Mohammed Alsaloussi ile ikinci kez evlilik hazırlıkları yapan Şeyma Subaşı, 1,5 yıllık ilişkisine geçtiğimiz haftalarda nokta koydu.

    Çalkantılı aşklarıyla sık sık gündem olan ikiliden Mohammed Alsaloussi'nin ayrılık üzerine ise Şeyma Subaşı'na hediye ettiği Bentley marka otomobili geri istediği iddia edildi.

    Bugünlerde yakın arkadaşı Dila Tarkan'ın düğününde yan yana geldiği Hakan Sabancı ile anılmaya başlayan Subaşı, yaşananların ardından eski sevgilisine dair hiçbir iz bırakmama kararı aldı.

    Dövme hamlesi

    Subaşı, koluna yaptırdığı 'Meedo' dövmesini kapattırarak hayatına yeni bir sayfa açtı.

    Subaşı'nın kapanan dövmesi, Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı bir videoda da görüldü.

    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı #1

    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı #2

    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı #3

    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı #4

    Şeyma Subaşı, ayrılık sonrası dövme kapattırdı #5


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