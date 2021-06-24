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    Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

    Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak "Yaşadığım stres nedeniyle bebeğimi kaybettim" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2021 - 07:25
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 07:28
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    Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim

    Önceki gün hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı'ndan kötü haber geldi. Yüksek stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, Instagram hesabından hamileliğinin sona erdiğini söyledi.

    "STRES"

    Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" yazdı.

    NİKAHI ERTELEDİ

    Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.

    Şeyma Subaşı: Bebeğimi kaybettim #1

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