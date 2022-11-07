Şeyma Subaşı düğün davetiyesini paylaştı

Şeyma Subaşı'nın Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmek için gün sayıyor.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile evliliğini tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, uzun bir süre Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile ilişki yaşıyor.

Evlilik hazırlıkları yapan ünlü çift, daha önce düğüne sayılı günler kala ayrılık kararı almıştı.

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, bir kez daha evlilik hazırlıklarına başladı.

Hazılrıklar yeniden başladı

İkinci kez düğün hazırlıklarına başlayan çift, yaşadıkları mutlulukları da Instagram hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"Mutluluk bir seçimdir"

Instagram hesabından düğün davetiyesini yayınlayan Şeyma Subaşı, "Mutluluk bir seçimdir ve ben mutluyum. Bazen onları paylaşırım. Her neyse çok heyecanlıyım" notunu yazdı.