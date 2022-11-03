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    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor

    Şeyma Subaşı, bir dargın bir barışık olduğu Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hayalleri kuruyor.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 12:30
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    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor

    Mısırlı aşkı Mohammed Alsaloussi ile doludizgin bir aşk yaşamaya devam eden Şeyma Subaşı, artık gelin olmak istiyor.

    Sevgilisiyle evlilik hayalleri kuran Subaşı, yaptığı bir paylaşımla yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

    Sevgilisiyle çekilen yeni pozlarını 3 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaştıktan sonra, sayfasının hikayeler bölümünden de yayınladı.

    "Karın olmak için sabırsızlanıyorum"

    Bu paylaşımına, "Karın olmak için sabırsızlanıyorum." mesajını yazan ve gelinlikli kadın emojisi ekleyen 32 yaşındaki Subaşı, iş insanı sevgilisiyle yakında evleneceğinin düşünülmesine sebep oldu.

    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor #1

    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor #2

    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor #3

    Şeyma Subaşı gelin olmak istiyor #4


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