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    Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok

    Şeyma Subaşı, Sinan Urfalı ile aralarında aşk yaşandığı yönündeki haberleri yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 21:29
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 21:29
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    Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok

    Türkiye'nin ünlü magazin figürlerinden biri olan Şeyma Subaşı'nın, İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra, Sinan Urfalı ile yeni bir ilişkiye başladığı haberlere yansımıştı.

    Subaşı hakkında çıkan bu haberleri yalanladı.

    "HAYATIMDA KİMSE YOK"

    Önceki akşam Bebek'te görüntülenen Subaşı, muhabirlerin konu hakkındaki sorularına  "Haberler doğru değil. Hayatımda kimse yok” diyerek cevap verdi.

    Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok #1

    Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok #2

    Şeyma Subaşı: Hayatımda kimse yok #3

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