Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı pişti oldu

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı pişti oldu

Şeyma Subaşı Mısırlı sevgilisiyle gittiği basket maçında Acun Ilıcalı ile karşılaştı.

Kızı Melisa'nın kendisiyle kalması konusunda paylaşım yapıp sosyal medyadan içini döken Şeyma Subaşı eski eşi Acun Ilıcalı ile bu konuda ters düşmüştü. Araları bozuk olduğu iddia sielen eski karı koca maçta pişti oldu.

Kızını hasret gidermek için 2 haftalığına İstanbul'a gelen Subaşı sevgilisini özleyince yine Miami'ye döndü. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen maça sevgilisiyle giden Subaşı, maçta Acun Ilıcalı ile karşılaştı.

KARŞI KARŞIYA OTURDULAR

Eski karı-koca maçtan ayrı ayrı paylaşımlar yapınca piştinin görüntüleri de ortaya çıktı. Ilıcalı’nın maç esnasında paylaştığı görüntülerde tam karşılarında Şeyma Subaşı ve sevgilisi fark edildi.

Eski eşlerin birbiriyle konuşup konuşmadığı ise bilinmiyor.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı pişti oldu ViDEO