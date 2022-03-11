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    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı

    Şeyma Subaşı Mohammed Alsaloussi ile ayrılığı gece yarısı Instagram'dan duyurdu
    • Haber Merkezi
    • 11.03.2022 - 07:13
    • Güncelleme : 11.03.2022 - 07:15
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    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı

    Acun Ilıcalı ile evliliğinden bir çocuğu olan 31 yaşındaki Şeyma Subaşı, ikinci kez gelin olmak için hazırlık yapıyordu.

    Ancak kötü haber geldi. Şeyma Subaşı, 1.5 yıldır birlikte olduğu Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olan ilişkisinin bittiğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

    Şeyma Subaşı, ilişkisinin sona erdiğini şu sözlerle paylaştı:

    ANLAŞMALI AYRILIK

    "Sizlerin de bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1.5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi, karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığımız hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarının saygı ve anlayışını rica ediyorum."

    Sevgilisinden ayrılan Subaşı, eşyalarını toplatıp Türkiye'ye döndü.

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #1

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #2

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #3

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #4

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #5

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #6

    Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi ayrıldı #7

     

     

     

     

     


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